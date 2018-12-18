Азеведу: «Ак Барс» отлично повеселился с Савиным

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:1).

«Продолжаем работать и сохранять настрой. Мы знаем, что нам нужно делать, чтобы быть лучше – реализовывать как можно больше шансов. Михеев играл классно. Он много работает и забил реально красивый гол. Надеюсь, он продолжит в том же духе.

Для меня стало сюрпризом, что Савин сегодня не сыграл. Но мы отлично повеселились с ним на прошлой неделе», – цитирует Азеведу «Спорт Бизнес Online».

«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Евгением Савиным. Просмотровый контракт с бывшим футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. На протяжении футбольной карьеры Савин выступал за клубы «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергия», «Тюмень». Всего в чемпионатах страны он провёл 166 матчей, в которых набрал 46 (43+3) очков.