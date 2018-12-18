«Северсталь» расторгла контракт с Олегом Яшиным

«Северсталь» расторгла контракт с нападающим Олегом Яшиным по обоюдному согласию сторону, информирует официальный сайт клуба. Форвард выступал в составе череповецкой команды на протяжении двух последних сезонов.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги

В нынешнем сезоне 28-летний Яшин забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи в 28 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-14». В среднем за матч Яшин проводил на льду 12 минут 15 секунд.

За карьеру в КХЛ Яшин также защищал цвета таких клубов, как «Атлант», «Локомотив», «Югра» и «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности Олег принял участие в 307 матчах, забросив 30 шайб и сделав 21 голевую передачу при полезности «-46» и 162 штрафных минутах.