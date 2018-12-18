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Шайба Александра Овечкина вошла в топ-3 прошлой недели в НХЛ

Шайба Александра Овечкина вошла в топ-3 прошлой недели в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига представила топ-10 голов прошлой игровой недели.

Лучшим стал гол канадского нападающего Стивена Стэмкоса («Тампа-Бэй Лайтнинг») в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

10. Энтони Чирелли («Тампа») с передачи Райана Кэллахана;
9. Тори Крюг («Бостон Брюинз») с передачи Давида Крейчи;
8. Брок Бёзер («Ванкувер Кэнакс»);
7. Шон Монахан («Калгари Флэймз»);
6. Ондржей Каше («Анахайм Дакс»);
5. Райан Дзингел («Оттава Сенаторз»);
4. Энтони Чирелли («Тампа»);
3. Александр Овечкин («Вашингтон»);
2. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);
1. Стивен Стэмкос («Тампа»).

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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