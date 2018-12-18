Шайба Александра Овечкина вошла в топ-3 прошлой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига представила топ-10 голов прошлой игровой недели.

Лучшим стал гол канадского нападающего Стивена Стэмкоса («Тампа-Бэй Лайтнинг») в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

10. Энтони Чирелли («Тампа») с передачи Райана Кэллахана;

9. Тори Крюг («Бостон Брюинз») с передачи Давида Крейчи;

8. Брок Бёзер («Ванкувер Кэнакс»);

7. Шон Монахан («Калгари Флэймз»);

6. Ондржей Каше («Анахайм Дакс»);

5. Райан Дзингел («Оттава Сенаторз»);

4. Энтони Чирелли («Тампа»);

3. Александр Овечкин («Вашингтон»);

2. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);

1. Стивен Стэмкос («Тампа»).

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.