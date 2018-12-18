«Лада» расторгла контракт с Евгением Скачковым

Клуб Высшей хоккейной лиги «Лада» по обоюдному соглашению сторон расторг соглашение с нападающим Евгением Скачковым, информирует официальный сайт команды из Тольятти.



В регулярном чемпионате ВХЛ-2018/19 34-летний Скачков принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт 11 (6+5) баллов при показателе полезности «+4» и 28 минутах штрафного времени.



В сезоне-2017/18 Скачков выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Югру», где в 28 матчах набрал 7 (1+6) очков. Вторую половину сезона хоккеист провёл в чемпионате Белоруссии за минскую «Юность», где отметился 8 (3+5) очками в 9 матчах регулярного чемпионата и 10 (4+6) в 15 матчах плей-офф.



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