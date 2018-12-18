13 и 14 декабря 2018 года в Москве прошёл III Международный хоккейный форум (World Hockey Forum / WHF), ставший важным событием для профессионального хоккейного сообщества.



В церемонии открытия WHF 2018 приняли участие президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, глава комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв, председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.



Центральными темами в этом году стали вопросы обеспечения баланса между профессиональной спортивной подготовкой, образованием и развитием личности юных хоккеистов; анализ национальных программ подготовки хоккеистов, а также их влияние на развитие любительского и массового спорта; практика использования инструментов маркетинга для популяризации хоккея и вызовы, которые бросает хоккейному менеджменту современный спортивный мир.