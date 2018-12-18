ХК «Сочи» подписал контракт с Мартином Бакошем

Хоккейный клуб «Сочи» подписал контракт с нападающим Мартином Бакошем, информирует официальный сайт команды. 28-летний словацкий хоккеист подписал контракт сроком до конца сезона.



Карьеру форвард начинал в родном городе Списска Нова Вес, где играл за одноименные команды по возрасту U18 и U20. После удачных сезонов на юниорском и молодёжном уровнях Мартин был приглашён в братиславский «Слован». С «орлами» в сезоне-2011/12 он стал чемпионом Словакии и уже в следующем чемпионате в составе братиславской команды дебютировал в КХЛ.



После двух лет в КХЛ нападающий отправился в чемпионат Чехии и усилил команду «Били Тигржи» из Либереца. Позже форвард перешёл в «Куньлунь Ред Стар», где провёл один сезон. Также игрок выступал за Словакию на ОИ-2018.



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