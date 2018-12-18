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Московское «Динамо» обыграло «Адмирал», победный гол забил Тарасов

Московское «Динамо» обыграло «Адмирал», победный гол забил Тарасов
Хоккей / КХЛ

Во Владивостоке местный «Адмирал» уступил московскому «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:2. «Адмирал» по-прежнему не может обыграть «бело-голубых» дома, за всю историю у «моряков» не было домашних побед над «Динамо».

Счёт был открыт в середине первого периода: нападающий команды хозяев Александр Черников удачно добил шайбу в ворота «Динамо». Гости восстановили равновесие на 29-й минуте: нападающий Вадим Шипачёв завершил отличную комбинацию. В третьем периоде «Динамо» вышло вперёд благодаря голу Даниила Тарасова, сегодня впервые вышедшего на лёд после травмы, шайба стала решающей во встрече.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2018, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
1 : 2
1:0, 0:1, 0:1
Динамо М
Москва
1:0 – Черников (Стрельцов, Стрельцов) – 09:04 (5x4), 1:1 – Шипачёв (Кагарлицкий) – 28:30 (5x5), 1:2 – Тарасов (Шипачёв) – 53:37 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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