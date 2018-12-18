Московское «Динамо» обыграло «Адмирал», победный гол забил Тарасов

Во Владивостоке местный «Адмирал» уступил московскому «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:2. «Адмирал» по-прежнему не может обыграть «бело-голубых» дома, за всю историю у «моряков» не было домашних побед над «Динамо».



Счёт был открыт в середине первого периода: нападающий команды хозяев Александр Черников удачно добил шайбу в ворота «Динамо». Гости восстановили равновесие на 29-й минуте: нападающий Вадим Шипачёв завершил отличную комбинацию. В третьем периоде «Динамо» вышло вперёд благодаря голу Даниила Тарасова, сегодня впервые вышедшего на лёд после травмы, шайба стала решающей во встрече.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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