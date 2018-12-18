ЦСКА обменял Ивана Николишина в «Северсталь» на двух игроков

Череповецкая «Северсталь» и московский ЦСКА совершили обмен. В Москву отправляются нападающие Леонид Климов и Айрат Замалиев, в обратном направлении проследует нападающий Иван Николишин.



22-летний Николишин выступал за «Звезду» в Высшей хоккейной лиге, в текущем чемпионате нападающий провёл 33 матча, набрав 24 (8+16) балла при показателе полезности «+8».



19-летний Климов выступал за «Алмаз» третий сезон. В текущем сезоне провёл 40 матчей, набрал 38 (21+17) очков при показателе полезности «+20».



19-летний Замалиев в составе череповецкой «молодёжки» выступал два сезона. В текущем чемпионате провёл 40 матчей, набрал 25 (10+15) баллов за результативность при показателе полезности «+9».



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