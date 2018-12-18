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«Сибирь» — «Локомотив»: у хозяев дебютирует Миловзоров, у гостей — Коротков

«Сибирь» — «Локомотив»: у хозяев дебютирует Миловзоров, у гостей — Коротков
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 декабря, начало игры — в 15:30 мск. У ярославского клуба дебютируют новичок Евгений Коротков и Максим Денежкин, для которого матч будет первым в КХЛ. В составе «Сибири» дебютируют Константин Климонтов и Егор Миловзоров.

«Сибирь»:

Красиков (Тэйлор);
Логинов — Алексеев, Принс — Брюле — Пельтола;
Игнатович — Демидов, Казаков — Саюстов — Миловзоров;
Лукин — Климонтов, Карон — Комаров — Шаров;
Наумов, Первушин — Романцев — Зырянов, Михайлов.

«Локомотив»:

Салак (Коновалов);
Рафиков — Накладал, Кудрявцев — Контиола — Козун;
Елесин — Кронвалль, Аверин — Коротков — Санников;
Афанасьев — Осипов, Апальков — Алексеев — Картаев;
Кутузов, Денежкин — Иванов — Беляев, Фатеев.

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