«Сибирь» — «Локомотив»: у хозяев дебютирует Миловзоров, у гостей — Коротков

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 декабря, начало игры — в 15:30 мск. У ярославского клуба дебютируют новичок Евгений Коротков и Максим Денежкин, для которого матч будет первым в КХЛ. В составе «Сибири» дебютируют Константин Климонтов и Егор Миловзоров.



«Сибирь»:



Красиков (Тэйлор);

Логинов — Алексеев, Принс — Брюле — Пельтола;

Игнатович — Демидов, Казаков — Саюстов — Миловзоров;

Лукин — Климонтов, Карон — Комаров — Шаров;

Наумов, Первушин — Романцев — Зырянов, Михайлов.



«Локомотив»:



Салак (Коновалов);

Рафиков — Накладал, Кудрявцев — Контиола — Козун;

Елесин — Кронвалль, Аверин — Коротков — Санников;

Афанасьев — Осипов, Апальков — Алексеев — Картаев;

Кутузов, Денежкин — Иванов — Беляев, Фатеев.