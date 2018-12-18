Стали известны составы новосибирской «Сибири» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 декабря, начало игры — в 15:30 мск. У ярославского клуба дебютируют новичок Евгений Коротков и Максим Денежкин, для которого матч будет первым в КХЛ. В составе «Сибири» дебютируют Константин Климонтов и Егор Миловзоров.
«Сибирь»:
Красиков (Тэйлор);
Логинов — Алексеев, Принс — Брюле — Пельтола;
Игнатович — Демидов, Казаков — Саюстов — Миловзоров;
Лукин — Климонтов, Карон — Комаров — Шаров;
Наумов, Первушин — Романцев — Зырянов, Михайлов.
«Локомотив»:
Салак (Коновалов);
Рафиков — Накладал, Кудрявцев — Контиола — Козун;
Елесин — Кронвалль, Аверин — Коротков — Санников;
Афанасьев — Осипов, Апальков — Алексеев — Картаев;
Кутузов, Денежкин — Иванов — Беляев, Фатеев.
«Сибирь» — «Локомотив»: у хозяев дебютирует Миловзоров, у гостей — Коротков