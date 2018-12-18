Алтыбармакян: кайфую в «Сочи» на «Ладе-2114», здесь она смотрится поинтереснее

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Андрей Алтыбармакян рассказал о своей машине и поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым».



«Моя «Лада-2114»? Здесь это средство передвижения смотрится поинтереснее, чем в Питере. Как-то мы сняли квартиру, стоял вопрос: передвигаться на такси или как-то ещё. Тем более хотелось её сюда перевезти. У нас сейчас по одной тренировке в день: утром приходишь, полдня тренируешься и потом полдня свободен. У меня здесь нет ни девушки, ни жены, иногда бывает скучно, поэтому езжу к родственникам или ещё куда-то. На этой машине в Сочи я только кайфую.



Игра с „Салаватом“? Они играют в интересный и красивый хоккей. «Салават» всегда хочет играть с шайбой, что и мы должны делать, в принципе. Они не отбрасываются, не играют в откат. Думаю, что будет интересный хоккей, будет немало шайб, хотя нам в обороне надо сыграть строже, меньше удаляться. Пока с меньшинством у нас есть моменты, которые надо поменять. Мы разбираем игру соперников, смотрим, но всё равно какие-то шайбы заползают. Будем настраиваться, как на обычный матч, для нас сейчас все игры важные. В принципе сейчас пошёл такой период, что каждая игра важна для любой команды», — цитирует тренера официальный сайт клуба.