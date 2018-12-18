Источник: Владимир Ткачёв вызван в военкомат и пропустит игру с «Сочи»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв пропустит гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с хоккейным клубом «Сочи», сообщает «Горобзор». По информации издания форвард уфимцев был вызван в омский военкомат, по месту прописки.



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Ткачев принял участие в 32 встречах, набрав 11 (1+10) очков при показателе полезности «-1» и 12 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 14 с половиной минут за матч. В составе олимпийской сборной России форвард недавно выиграл Кубок Люцерна, забросив шайбу и отдав голевую передачу в финальном матче.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

