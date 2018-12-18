«Сибирь» — «Локомотив»: Миловзоров забил дебютную шайбу первым же броском

В первом периоде встречи новосибирской «Сибири» и ярославского «Локомотива» счёт открыл нападающий команды хозяев Егор Миловзоров, проводящий дебютную встречу после возвращения в клуб. Форварду удалось забить первым же броском.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В матче продолжается первый период, счёт 2:0 в пользу команды Александра Андриевского.



13 декабря «Автомобилист» выменял Миловзорова в Новосибирск. Форвард — воспитанник «Сибири», за которую провёл 237 матчей. Также хоккеист выступал за клубы «Динамо» (Москва), «Югра» и «Нефтехимик», за который Егор провёл шесть сезонов. В конце сезона-2013/14 Миловзоров переходил в «Ак Барс», но сыграл всего 10 матчей и вернулся в Нижнекамск. Из «Нефтехимика» форвард вернулся в «Сибирь» в сезоне-2016/2017, летом 2017 года перебрался в Екатеринбург.