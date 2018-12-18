Светлов: с одним голом тяжело выиграть, а «Динамо» сыграло хорошо

Главный тренер дальневосточного «Адмирала» Сергей Светлов поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с московским «Динамо» (1:2).



«Игра в целом была хорошая. Было движение, была борьба, создавали хорошие моменты. К сожалению, реализация у нас не такая, как бы хотелось. С одним голом сложно выиграть. Соперник хорошо сыграл, реализовал свои моменты и решил исход матча», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба из Владивостока.

Московское «Динамо» обыграло «Адмирал», победный гол забил Тарасов

Счёт был открыт в середине первого периода: нападающий команды хозяев Александр Черников удачно добил шайбу в ворота «Динамо». Гости восстановили равновесие на 29-й минуте: нападающий Вадим Шипачёв завершил отличную комбинацию. В третьем периоде «Динамо» вышло вперёд благодаря голу Даниила Тарасова, сегодня впервые вышедшего на лёд после травмы, шайба стала решающей во встрече.