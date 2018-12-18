Третьяк: ИИХФ одобрила Омск как второго хозяина МЧМ-2023, такое есть в практике

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил подробности по поводу МЧМ-2023, который пройдёт в России.



«ИИХФ обсуждала моё письмо, в котором я просил, чтобы молодёжный чемпионат мира провели и в Новосибирске, и в Омске. Эта просьба была встречена положительно, так как является приемлемой, такое есть в практике. Единственное, задали вопрос, как команды будут перемещаться, учитывая, что в Новосибирске будет финальная часть турнира. Мы договорились, что команды мы перевезём самолётами.



Я договорился с губернатором Омской области, он даёт гарантии, что Омск готов и сделает всё, чтобы принять гостей. В марте я об этом буду говорить на совете IIHF», — приводил слова функционера ТАСС.

Омск хочет отобрать у Новосибирска МЧМ. Что происходит? Всё дело в полуразрушенной арене.