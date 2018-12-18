«Авангард» вернётся на домашнюю арену в Омске в сентябре 2021 года

Хоккейный клуб «Авангард» сможет вернуться в Омск в сентябре 2021 года, сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.



В нынешнем сезоне «Авангард» проводит домашние игры в подмосковной Балашихе из-за технических проблем «Арены Омск».



«Речь идёт о реконструкции действующей „Арены Омск“, возможно, с расширением количества зрительских мест. Я был у Алексея Борисовича Миллера, с 2022 года зимний сезон пройдёт в Омске, то есть с сентября 2021 года „Авангард“ может начать играть на своей арене.



Сейчас только разрабатывается проект реконструкции. Когда проект пройдёт экспертизу, тогда будем понимать стоимость реконструкции. Правительство области планирует вместе с городом построить дорогу по левому берегу Иртыша, чтобы разгрузить площадку перед „Ареной Омск“ для обеспечения свободного доступа болельщикам и их выезда от дворца», — цитирует функционера ТАСС.

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