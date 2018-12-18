Разин: по статистике, у «Северстали» была провальная игра, но я бы так не сказал

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от проигранного матча с астанинским «Барысом» (0:3).



«С нашей стороны, судя по статистике, совсем провальная игра. Но я бы так не сказал, начало было равное. К сожалению, в первые 30 минут мы заработали два больших удаления и одно маленькое. 13 минут в итоге играли в меньшинстве плюс потеряли защитника. Практически всё меньшинство в пять защитников играли, это очень тяжело. В тех моментах, которые мы создали и когда могли переломить игру, мы не забили», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.

«Барыс» победил «Северсталь», у Михайлиса — дубль

Первые полчаса встречи прошли без заброшенных шайб, счёт был открыт на 31-й минуте: точный бросок в большинстве записал в актив нападающий «Барыса» Никита Михайлис. На 58-й минуте голом отметился Патрис Кормье, точку в матче броском в пустые ворота поставил Михайлис. Сухую встречу оформил голкипер астанинской команды Хенрик Карлссон.