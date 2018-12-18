Скабелка: Боченски были бы рады многие тренеры в КХЛ, он вернётся в 2019-м

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча с «Северсталью» (3:0).

«Влились у нас ребята, которые были травмированы. Наверное, нет у них ещё игрового тонуса, плюс на остальных сказалась пауза. Я с этим связываю, что мы сделали около 50 бросков к концу второго периода и не забили. Но надо отдать должное сопернику, это совсем другая команда с приходом Андрея Владимировича. Наполовину команда поменялась, совсем другое содержание и стиль игры. Мы видели последние игры, знали, что соперник будет агрессивно работать. Хочу поблагодарить ребят. Да, немного не получалось у нас в завершении, но мы достаточно терпеливо играли и дождались тех моментов в конце игры. Скажем так, удалось реализовать наше преимущество.



Не будут ли у Боченски проблемы с возвращением в состав? Я думаю, что в игру он раньше нового года не вернётся. Но это тот мастер, которому были бы рады многие тренеры в лиге. Поэтому я не думаю, что об этом стоит говорить», — цитирует тренера официальный сайт клуба.