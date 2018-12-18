«Сибирь» одолела «Локомотив», у Ярославля — третье поражение подряд

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене взяла верх над ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Дмитрия Квартальнова потерпели третье поражение подряд.



Счёт во встрече был открыт на второй минуте, точным броском отметился новичок «Сибири» Егор Миловзоров. До конца первого периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Джордан Карон и Павел Кудрявцев. Во втором периоде хозяева упрочили преимущество усилиями Владимира Первушина. На 49-й минуте защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль сократил отставание в счёте. Окончательный счёт установил Данил Романцев на 58-й минуте.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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