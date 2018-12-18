Тапола: беру вину за поражение на себя, при подготовке допустили просчёты

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола прокомментировал поражение от «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3).



«Я беру вину за поражение на себя. Не смог донести правильно до игроков. После первой игры проигравшая команда всегда настраивается более серьёзно, выходит на лёд более злой. По сути, мы проиграли этот матч в первом периоде, проблема была и в первой половине матча, и в том, как мы подошли к игре, в этом «Амур» сегодня нас превзошёл. Естественно, спасать игру со счёта 0:3 очень тяжело, мы пытались, сделали всё, что могли, но этого оказалось недостаточно.



Команда начала игру слабо? При подготовке к игре мы допустили явные просчёты, а соперник — нет. С этим нам предстоит как-то бороться», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.