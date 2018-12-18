Угольников: сложно сказать, почему не воспользовались проблемами «Динамо»

Защитник «Адмирала» из Владивостока Александр Угольников подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (1:2).



«Сложно сказать, почему не воспользовались проблемами «Динамо» при игре в неравных составах. В принципе один гол в большинстве забили. Немножечко не повезло – пропустили необязательный гол в концовке. Создали достаточно много моментов, но не смогли их реализовать. Играли, я считаю, неплохо – все ребята бились.



Было много борьбы. Но это сказывается перерыв – сейчас все команды физически хорошо подготовлены. Все поработали, и хоккей был более контактный. «Динамо», впрочем, всегда так играет. Мы старались навязать борьбу, считаю, что в ней не уступили. Только в реализации моментов», — цитирует игрока официальный сайт клуба.