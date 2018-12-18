Агент нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в НХЛ Дэн Мильштейн рассказал подробности о травме российского хоккеиста, из-за которой тот пропустил матч с «Вегас Голден Найтс» (1:0) и прокомментировал возможность забастовки форварда.
«Артемий Панарин вывихнул ногу, в клубе решили не рисковать, поэтому россиянин не сыграл с «Вегасом». Почему он не сказал об этом сразу после раскатки? Хоккеисты часто играют через боль, Артемий думал, что будет всё нормально. Но в итоге сыграть не получилось, перед игрой он почувствовал дискомфорт.
Разговоры о том, что Панарин может бастовать? Это не так. В «Коламбусе» разногласий нет, мы вместе с генменеджером клуба Ярмо Кекяляйненом были вместе на Кубке Первого канала, общались на разные темы, у нас хорошая рабочая обстановка», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Мильштейн — о возможной забастовке Панарина: это не так, в клубе нет разногласий