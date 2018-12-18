Романцев: спасибо судье, который удалил меня со вбрасывания, это придало злости

Нападающий новосибирской «Сибири» Данил Романцев прокомментировал домашнюю победу над ярославским «Локомотивом» (4:2).



«Так получилось, что два раза подряд линейный арбитр убрал меня с «точки». После этого я завёлся, разозлился, получилось забить. Спасибо арбитру, что придал мне немножко эмоций. Главным героем у «Сибири», без вопросов, был Красиков. Лёха — просто герой, но не будем его сильно хвалить, у нас впереди ещё целая серия игр.



На турнирную таблицу стараемся внимания не обращать, а двигаться поступательно, от матча к матчу. Нам об этом постоянно напоминает главный тренер: у нас есть следующий матч, а как сложится в таблице, будем смотреть потом. В «Локомотиве» много бывших новосибирцев? А я — бывший ярославец. Перед матчем никаких принципиальных моментов мы не обсуждали, ничего особенного не было. Нам с любым соперником нужны очки, а за принципиальность очков в копилке не добавится.



Как приняли новичков? Здорово. Тот же Егор Миловзоров не такой уж и новичок, с первого броска забил гол — тут просто нечего добавить. Теперь ему нужно «проставиться». За командную победу — бонус в общую кассу, так что добро пожаловать», — сказал Романцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.

«Сибирь» одолела «Локомотив», у Ярославля — третье поражение подряд