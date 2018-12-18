«Спартак» — «Йокерит»: Весалайнен сыграет во втором звене гостей

Стали известны составы на матч между «Спартаком» и «Йокеритом», который состоится сегодня, 18 декабря, в МСК «ЦСКА-Арена», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Кутейкин — Дыбленко, Карсумс — Даугавиньш — Лещенко;

Кулик — Вишневский, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;

Провольнев — Калинин, Злобин — Ганзл — Лисин;

Гришин, Шашков — Воронин — Цыплаков, Круженков.



«Йокерит»:



Калниньш (Заполски);

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О’Нилл;

Столлери — Грант, Весалайнен — Маннинен — Н. Йенсен;

Е.Йенсен — Лауридсен, Мяки — Плэтт — Пильстрём;

Лёв, Ниеми — Вярн.