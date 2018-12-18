«Спартак» — «Йокерит»: Весалайнен сыграет во втором звене гостей

Стали известны составы на матч между «Спартаком» и «Йокеритом», который состоится сегодня, 18 декабря, в МСК «ЦСКА-Арена», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Кутейкин — Дыбленко, Карсумс — Даугавиньш — Лещенко;
Кулик — Вишневский, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;
Провольнев — Калинин, Злобин — Ганзл — Лисин;
Гришин, Шашков — Воронин — Цыплаков, Круженков.
«Йокерит»:
Калниньш (Заполски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О’Нилл;
Столлери — Грант, Весалайнен — Маннинен — Н. Йенсен;
Е.Йенсен — Лауридсен, Мяки — Плэтт — Пильстрём;
Лёв, Ниеми — Вярн.
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