Красиков: нужно отбивать шайбу хоть зубами. Их можно починить, это не проблема

Голкипер новосибирской «Сибири» Алексей Красиков прокомментировал домашнюю победу над ярославским «Локомотивом» (4:2).



«Очень эмоциональная игра, у меня чуть сердце не разорвалось прямо на площадке. Но хочу отметить всю команду, все играли как единое целое. Все бились, пластались, блокировали броски. Могу только сказать спасибо ребятам за то, что облегчали мне работу. Где-то я им помог, где-то они мне помогли. Забили важные голы — в начале матча, в конце. Сегодня все молодцы и красавцы. Такая эмоциональная победа — именно то, что нам нужно сейчас, чтобы хорошо начать домашнюю серию.



Все матчи сложные. Партнёры много работы сделали за меня. Первушин бился у ворот — можно было меня из «рамки» убрать, его поставить. Каждый сблокировал по два-три броска. Я смотрел, как мои парни бьются, после этого усталость уходит, трибуны гонят.



Что было в эпизоде с первым голом? Да несчастье просто. Не знаю, у меня через матч такое случается. Голы, которые не могут залетать, — они залетают. Был момент, я отбил в борт, а шайба неудачно попала в жёсткую часть борта и начала отлетать ко мне на штангу. Я двинулся обратно в ворота, она подпрыгнула, ударилась в конёк и залетела. Несчастный случай, бывает. Это никак по нам не ударило, мы продолжали делать свою работу.



Как отбил шайбу рукой без блина? Последний раз такое было, наверное, ещё в детстве, но тогда броски несильные были. Ничего страшного. Любой частью тела надо отбивать шайбу. Хоть зубами. Починить можно, это не проблема», — передаёт слова Красикова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» одолела «Локомотив», у Ярославля — третье поражение подряд