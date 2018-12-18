Андриевский: не хочу выделять Красикова, но он сыграл очень здорово

Главный тренер новосибирской «Сибири» Александр Андриевский подвёл итоги выигранного матча с «Локомотивом» (4:2).



«Респект всем ребятам, игра складывалась очень тяжело. Практически весь матч преимущество было у соперника, в третьем периоде было очень тяжело.



Не хочу выделять Красикова, но он сыграл очень здорово, как и все остальные ребята. Где-то нам в конце подфартило за эту самоотверженность», — рассказал Андриевский на пресс-конференции.

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Счёт во встрече был открыт на второй минуте, точным броском отметился новичок «Сибири» Егор Миловзоров. До конца первого периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Джордан Карон и Павел Кудрявцев. Во втором периоде хозяева упрочили преимущество усилиями Владимира Первушина. На 49-й минуте защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль сократил отставание в счёте. Окончательный счёт установил Данил Романцев на 58-й минуте.