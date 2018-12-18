Овечкин: на матче НБА было здорово, Леброн Джеймс — один из лучших игроков мира

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё посещение матча Национальной баскетбольной ассоциации, который прошёл в столице США. Капитан действующего победителя Кубка Стэнли пришёл на игру с участием «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».



Овечкин встречался с Джеймсом и подарил ему свой свитер в 2009 году, когда Леброн играл за «Кливленд Кавальерс» и приехал в Вашингтон. На тот матч Овечкин пришёл с Никласом Бэкстрёмом. В это воскресенье вместе с Александром была его жена Настя.



«Было здорово. Леброн Джеймс — один из лучших баскетболистов в мире. Мне было очень интересно наблюдать за ним», — приводит слова российского нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Александр Овечкин посетил матч НБА