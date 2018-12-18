Михайлис: спросите игроков «Северстали», зачем они бросили мне клюшку в ноги

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис подвёл итоги встречи с «Северсталью» (3:0).



«Мы не играли пять дней, провели хорошие тренировки, подготовились к этой игре, тем более последние домашние матчи в этом году. Надо было хорошо сыграть и порадовать болельщиков.



Мы хорошо играли, и „Северсталь“ хорошо оборонялась, вратарь выручал их много раз, и мы делали во многом неопасные броски, где-то издалека. Надо было похладнокровнее сыграть, на отскоке добить, может, где-то с паузой. В итоге — три хороших гола. Спасибо команде. Карли сегодня просто изумительно сыграл, молодец.



Зачем мне в концовке бросили клюшку в ноги? Я не знаю, это игроков „Северстали“ надо спросить. Это, конечно, некрасиво, но это их дело. Наше дело — играть. Мы смотрим за собой и не смотрим на другие команды. Их руководство и тренеры будут решать подобные вопросы», — цитирует форварда Sports.kz.

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