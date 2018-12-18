Восемь клубов Континентальной хоккейной лиги попали в 20 самых посещаемых команд Европы, информирует «Спорт Бизнес Online».
Средняя посещаемость:
1. «Берн» (Швейцария) — 16230
2. «Айсбэрэн» (Германия) — 11453
3. СКА (Россия) — 11242
4. «Адлер» (Германия) — 10695
5. «Фрёлунда» (Швеция) — 10116
6. «Кёльнер Хайе» (Германия) — 9461
7. «Лайонс» (Швейцария) — 9385
8. «Динамо» Минск (Беларусь) — 9238
9. «Йокерит» (Финляндия) — 8359
10. «Дюссельдорф» (Германия) — 8201
...
12. ЦСКА (Россия) — 8043
13. «Спартак» (Россия) — 7822
13. «Локомотив» (Россия) — 7756
...
18. «Металлург» (Россия) — 6983
19. «Ак Барс» (Россия) — 6936
18-й сезон подряд на первом месте оказался швейцарский «Берн». В десятку лучших команд рейтинга попали три представителя КХЛ — питерский СКА, минское «Динамо» и финский «Йокерит». Команда Ильи Воробьёва собирает свыше 11 тыс. зрителей, это третий результат в Европе. У Германии четыре клуба попали в топ-10, от Швейцарии — две команды.
Восемь клубов из КХЛ вошли в список 20 самых посещаемых команд Европы