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«Слован» проиграл СКА, поражение стало 11-м подряд

«Слован» проиграл СКА, поражение стало 11-м подряд
Хоккей / КХЛ

В Санкт-Петербурге местный хоккейный клуб СКА оказался сильнее братиславского «Слована», игра завершилась со счётом 4:1. «Армейская» команда одержала шестую победу подряд, коллектив Владимира Орсага проиграл 11-й матч кряду.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Матуш Сукель и Наиль Якупов. За следующие 20 минут подопечные Ильи Воробьёва заработали преимущество в счёте, заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников и Николай Прохоркин. В третьем период гол Никиты Гусева установил окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2018, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
4 : 1
1:1, 2:0, 1:0
Слован
Братислава
0:1 – Сукель (Грман, Клок) – 08:53 (5x5), 1:1 – Якупов (Коскиранта) – 09:26 (5x5), 2:1 – Плотников (Дацюк, Тихонов) – 23:58 (5x5), 3:1 – Прохоркин (Зуб, Гусев) – 35:14 (5x5), 4:1 – Гусев (Прохоркин) – 49:42 (5x4)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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