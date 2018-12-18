«Слован» проиграл СКА, поражение стало 11-м подряд

В Санкт-Петербурге местный хоккейный клуб СКА оказался сильнее братиславского «Слована», игра завершилась со счётом 4:1. «Армейская» команда одержала шестую победу подряд, коллектив Владимира Орсага проиграл 11-й матч кряду.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Матуш Сукель и Наиль Якупов. За следующие 20 минут подопечные Ильи Воробьёва заработали преимущество в счёте, заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников и Николай Прохоркин. В третьем период гол Никиты Гусева установил окончательный счёт.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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