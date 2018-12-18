«Сочи» — «Салават»: Умарк прервал безголевую серию, он не забивал с сентября

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк забросил шайбу во встрече с хоккейным клубом «Сочи» (2:5). Таким образом, шведский форвард прервал длинную безголевую серию — предыдущую шайбу Умарк забросил 22 сентября.

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Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте, заброшенной шайбой отметился недавно перешедший в черноморскую команду защитник Зият Пайгин. Во втором периоде дубль оформил нападающий ХК «Сочи» Эрик О`Делл. На старте третьего периода гол забил Антон Бурдасов, сократив отставание гостей. Позже соперники обменялись голами Андрея Алтыбармакяна и Линуса Умарка, точку в матче поставила шайба Роберта Росена.