Дубль Хаудена принёс минскому «Динамо» победу над Ригой

Минское «Динамо» на домашней площадке переиграло рижское «Динамо», игра закончилась со счётом 2:1. Подопечные Андрея Сидоренко прервали неудачную серию из трёх матчей, рижский клуб проиграл семь из восьми последних встреч.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 22-й минуте: точный бросок в актив записал нападающий рижского клуба Мартиньш Дзиерикалс. На 47-й минуте Куинтон Хауден точным броском восстановил равновесие на табло. В концовке основного времени Хауден оформил дубль, принеся Минску победу.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.