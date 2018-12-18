Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Болонья» — «Милан». 18 декабря. Прямая трансляция
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Дубль Хаудена принёс минскому «Динамо» победу над Ригой

Дубль Хаудена принёс минскому «Динамо» победу над Ригой
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» на домашней площадке переиграло рижское «Динамо», игра закончилась со счётом 2:1. Подопечные Андрея Сидоренко прервали неудачную серию из трёх матчей, рижский клуб проиграл семь из восьми последних встреч.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 22-й минуте: точный бросок в актив записал нападающий рижского клуба Мартиньш Дзиерикалс. На 47-й минуте Куинтон Хауден точным броском восстановил равновесие на табло. В концовке основного времени Хауден оформил дубль, принеся Минску победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2018, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
2 : 1
0:0, 0:1, 2:0
Динамо Р
Рига
0:1 – Дзиеркалс (Балинскис) – 21:46 (5x4), 1:1 – Хауден (Лисовец) – 46:23 (5x5), 2:1 – Хауден (Бут) – 58:39 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент