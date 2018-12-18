«Сочи» взял верх над «Салаватом», у Алтыбармакяна — первый гол в КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене одержал победу в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым», игра завершилась со счётом 5:2.



Счёт был открыт на 13-й минуте, заброшенной шайбой отметился недавно перешедший в черноморскую команду защитник Зият Пайгин. Во втором периоде дубль оформил нападающий ХК «Сочи» Эрик О`Делл. На старте третьего периода гол забил Антон Бурдасов, сократив отставание гостей. Позже соперники обменялись голами Андрея Алтыбармакяна и Линуса Умарка, точку в матче поставила шайба Роберта Росена.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.