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«Сочи» взял верх над «Салаватом», у Алтыбармакяна — первый гол в КХЛ

«Сочи» взял верх над «Салаватом», у Алтыбармакяна — первый гол в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене одержал победу в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым», игра завершилась со счётом 5:2.

Счёт был открыт на 13-й минуте, заброшенной шайбой отметился недавно перешедший в черноморскую команду защитник Зият Пайгин. Во втором периоде дубль оформил нападающий ХК «Сочи» Эрик О`Делл. На старте третьего периода гол забил Антон Бурдасов, сократив отставание гостей. Позже соперники обменялись голами Андрея Алтыбармакяна и Линуса Умарка, точку в матче поставила шайба Роберта Росена.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2018, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
5 : 2
1:0, 2:0, 2:2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Пайгин (Росен) – 12:34 (5x4), 2:0 – О'Делл (Росен) – 30:14 (5x4), 3:0 – О'Делл (Бочаров) – 34:39 (4x5), 3:1 – Бурдасов (Бурмистров, Хартикайнен) – 40:55 (5x4), 4:1 – Алтыбармакян (Томилин) – 49:10 (5x5), 4:2 – Умарк (Хартикайнен, Кемппайнен) – 52:27 (5x4), 5:2 – Росен (Бочаров, О'Делл) – 59:20 (en)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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