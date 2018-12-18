Орсаг: тяжело рассчитывать на победу в игре со СКА, если забиваешь один гол

Главный тренер братиславского «Слована» Владимир Орсаг подвёл итоги встречи со СКА (1:5).



«Мы хорошо начали, отлично провели первый период, создавали моменты. Повели в счете, но практически сразу пропустили гол. Нужно сохранять концентрацию после заброшенных шайб. К сожалению, не удалось забить в большинстве. Тяжело рассчитывать на победу в матче с таким соперником, как СКА, если забрасываешь только один раз. Стоит признать, когда «армейцы» повели в счете, они полностью контролировали игру», — сказал специалист на пресс-конференции.

«Слован» проиграл СКА, поражение стало 11-м подряд

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Матуш Сукель и Наиль Якупов. За следующие 20 минут подопечные Ильи Воробьёва заработали преимущество в счёте, заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников и Николай Прохоркин. В третьем периоде Никита Гусев установил окончательный счёт.