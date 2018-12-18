Цыплаков — о первой шайбе в КХЛ: было бы лучше, если бы зашла с первого раза

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков подвёл итоги матча с «Йокеритом» (5:0), в котором форвард забил свой первый гол в КХЛ.



«Первая шайба в КХЛ? Я нахожусь в состоянии эйфории. Рабочая шайба получилась. Лучше бы с первого раза залетела, было бы намного лучше.



Пауза на Кубок Первого канала пошла нам на пользу. Мы хорошо потренировались, поработали как над физикой, так и над тактикой. Готовы выходить в плей-офф.



СКА и ЦСКА сыграют на открытом воздухе? Я бы тоже хотел сыграть в таком матче. Завидую им», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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