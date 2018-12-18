Уланов — о словах Марьямяки: не знаю про воду, давно не лазил по канализации

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги матча со «Йокеритом» (5:0).



«Если честно, не ожидали такого счёта. Мы прекрасно понимали, что у соперника второй матч подряд. У них была непростая ситуация, но мы выходили играть в свой хоккей. Практически все звенья выполнили задания. Сыграли дисциплинированно в обороне, знали, что «Йокерит» опасен в зоне нападения. Сработало большинство и меньшинство. Здорово сыграл Юлиус, выручил, где было необходимо. Ну и хотелось бы поздравить Максима Цыплакова с первой шайбой в КХЛ. Сильно помогла поддержка болельщиков сегодня, много народу пришло, приятно играть в такой атмосфере.



Все звенья сыграли на высоком уровне, но тройка Максвелла была лучше в реализации. Тот же Хохлачёв забросил две шайбы с трёх бросков.



Не знаю, течёт ли в Мытищах и Москве одна и та же вода. Давно не лазил по канализации. Мне кажется, дело не в воде, а в настрое, выполнении установки. И игра вратаря помогла добиться такого результата», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

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