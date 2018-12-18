Хохлачёв: не считаю «Йокерит» удобным соперником, просто так сложилось

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв подвёл итоги выигранного матча с «Йокеритом» (5:0).



«Сегодня у нас сложилась игра, потому и выиграли. Не считаю «Йокерит» удобным соперником. Просто так сложилось. Первую шайбу Цыплакова забрали и отдали ему. Будет помнить теперь всю жизнь.



С Фёдоровым играем все матчи в звене после его обмена. Где-то уже нашли взаимодействие, необходимо добавлять ещё», — передаёт слова Хохлачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Спартак» разгромил «Йокерит», у Гудачека первый шат-аут в сезоне

В первом периоде «Спартак» обеспечил себе преимущество в два гола — дубль оформил нападающий Александр Хохлачёв, которому для этого понадобилось только два броска. На 25-й минуте Бен Максвелл увеличил отрыв красно-белых, гол Ярослава Дыбленко на старте третьего периода сделал счёт 4:0. Точку поставил гол Максима Цыплакова, ставший для него первым в КХЛ. Сухой матч оформил голкипер московской команды Юлиус Гудачек.