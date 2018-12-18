Гудачек: если «Спартак» забивает первым, то играет намного лучше

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек подвёл итоги матча с «Йокеритом» (5:0).



«Сегодня помог быстрый первый гол. У нас такая команда: если забиваем первыми, то намного лучше играем. Вообще, мне кажется, действовали лучше «Йокерита», почти не допустили ошибок. Все парни помогали друг другу — так и надо играть.



Встречались с финнами уже трижды в этом сезоне. Все матчи провели хорошо. Возможно, им неудобно играть именно против нас.



Первый сухарь в сезоне? Хочу, чтобы команда каждый раз набирала очки, а личные достижения второстепенны. Но уверенности мне и защитникам игра на ноль, безусловно, придаст.



В эпизоде за 10 секунд до конца 80% шайбы пересекло линию ворот, а 20% — нет. Судья сказал, был бы ничейный счёт — посмотрел бы видео», — сказал Гудачек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.

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