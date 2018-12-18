Цулыгин: Ткачёв действительно в Омске, его вызвал военкомат

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги проигранной встречи с ХК «Сочи» (2:5).



«В первом периоде у нас были моменты, которые мы не использовали, после чего соперник здорово использовал свое большинство и уже во втором периоде поймал нас на наших же ошибках. Также в большинстве у нас был момент, чтобы забить, но шайба попала в штангу. Тут же получили контратаку, которую они здорово реализовали. И после этого соперник использовал две индивидуальные ошибки наших защитников и здорово сыграл в обороне. В третьем периоде мы попытались сделать натиск, забили один гол, но тут же опять пропустили из-за грубейшей ошибки и потом не смогли додавить. Соперник здорово сыграл в обороне, по счету, и вратарь выручил в нужные моменты.



Ткачёв отсутствовал из-за поездки в военкомат? Это абсолютно верная информация, он уехал в Омск по месту жительства», — цитирует тренера официальный сайт клуба.