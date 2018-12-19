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«Торонто» разгромил «Нью-Джерси», «Филадельфия» победила «Детройт»

«Торонто» разгромил «Нью-Джерси», «Филадельфия» победила «Детройт»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 7:2.

В составе канадского клуба дубль оформил Тайлер Эннис, по голу на счету Джона Тавареса, Остона Мэттьюса, Патрика Марло, Митчелла Марнера и Моргана Райлли. У «дьяволов» отличились Сами Ватанен и Нико Хишир.

На счету Никиты Зайцева показатель полезности «+1», 3 броска в створ за 18.10 на льду (3.11 – в меньшинстве). У Игоря Ожиганова 2 броска за 16.48. Егор Яковлев участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:2. У «лётчиков» отличились Джеймс ван Римсдайк, Радко Гудас и Шейн Гостисбер, у гостей – Деннис Холовски и Якоб де ла Роуз.

У Ивана Проворова 2 силовых приёма и 3 заблокированных броска за 24.36.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2018, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2 : 7
1:3, 0:2, 1:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Таварес (Кадри, Мэттьюс) – 06:01 (5x5), 0:2 – Мэттьюс – 07:58 (5x5), 0:3 – Марло (Кадри, Дермотт) – 13:38 (5x5), 1:3 – Ватанен (Бойл) – 18:44 (5x5), 1:4 – Марнер (Таварес) – 21:45 (5x5), 1:5 – Райлли (Кадри, Браун) – 39:59 (5x5), 2:5 – Хишир (Холл, Палмьери) – 54:47 (5x5), 2:6 – Эннис (Браун, Линдхольм) – 56:28 (5x5), 2:7 – Эннис (Гардинер, Браун) – 58:30 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2018, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3 : 2
1:0, 2:1, 0:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – ван Римсдайк (Жиру, Гостисбер) – 18:33 (5x5), 1:1 – Холовски (Нюквист, Ларкин) – 24:12 (5x4), 2:1 – Гудас (Конечны, ван Римсдайк) – 28:52 (5x5), 3:1 – Гостисбер (Патрик, Раффль) – 35:17 (5x5), 3:2 – де ла Роуз (Фрк, Эн) – 42:00 (5x5)
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