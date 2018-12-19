«Торонто» разгромил «Нью-Джерси», «Филадельфия» победила «Детройт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 7:2.

В составе канадского клуба дубль оформил Тайлер Эннис, по голу на счету Джона Тавареса, Остона Мэттьюса, Патрика Марло, Митчелла Марнера и Моргана Райлли. У «дьяволов» отличились Сами Ватанен и Нико Хишир.

На счету Никиты Зайцева показатель полезности «+1», 3 броска в створ за 18.10 на льду (3.11 – в меньшинстве). У Игоря Ожиганова 2 броска за 16.48. Егор Яковлев участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:2. У «лётчиков» отличились Джеймс ван Римсдайк, Радко Гудас и Шейн Гостисбер, у гостей – Деннис Холовски и Якоб де ла Роуз.

У Ивана Проворова 2 силовых приёма и 3 заблокированных броска за 24.36.