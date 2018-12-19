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«Сан-Хосе» разгромил «Миннесоту», «Чикаго» обыграл «Нэшвилл»

«Сан-Хосе» разгромил «Миннесоту», «Чикаго» обыграл «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» одержал пятую победу подряд, разгромив на выезде «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Дубль оформил Логан Кутюр, по голу на счету Джо Павелски и Лукаша Радила. Мартин Джонс оформил шат-аут, отразив 26 бросков.

В параллельной встрече «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:1.

В концовке первого периода нападающий гостей Кевин Фиала открыл счёт. Во втором игровом отрезке хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Густав Форслинг и Эрик Густафссон.

Артём Анисимов не принимал участия в матче из-за травмы.

Посмотреть турнирную таблицу регулярного сезона НХЛ можно на «Чемпионате».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2018, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0 : 4
0:0, 0:2, 0:2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Кутюр (Радил, Шимек) – 29:49 (5x5), 0:2 – Павелски (Гертл, Шимек) – 30:18 (5x5), 0:3 – Кутюр (Гертл, Карлссон) – 40:51 (5x5), 0:4 – Радил – 57:45 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2018, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
2 : 1
0:1, 2:0, 0:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Фиала (Джохансен, Экхольм) – 19:27 (5x5), 1:1 – Форслинг – 35:22 (5x5), 2:1 – Густафссон (Кейн, Тэйвз) – 37:16 (5x4)
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