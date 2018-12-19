«Сан-Хосе» разгромил «Миннесоту», «Чикаго» обыграл «Нэшвилл»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» одержал пятую победу подряд, разгромив на выезде «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Дубль оформил Логан Кутюр, по голу на счету Джо Павелски и Лукаша Радила. Мартин Джонс оформил шат-аут, отразив 26 бросков.

В параллельной встрече «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:1.

В концовке первого периода нападающий гостей Кевин Фиала открыл счёт. Во втором игровом отрезке хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Густав Форслинг и Эрик Густафссон.

Артём Анисимов не принимал участия в матче из-за травмы.

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