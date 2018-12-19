Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» одержал выездную победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 4:1.

Гости открыли счёт на девятой минуте усилиями Дэвида Перрона. В середине второго игрового отрезка «нефятники» восстановили паритет, отличился Ессе Пульюярви. В начале третьего периода «блюзменов» вновь вывел вперёд Патрик Марун, а Владимир Тарасенко увеличил преимущество своей команды, реализовав большинство и прервав сухую серию из семи матчей. Точку во встрече поставил Джейден Шварц.

Также на счету Тарасенко показатель полезности «-1», 4 броска в створ за 17.13 на льду (3.24 – в большинстве). У Ивана Барбашёва 2 броска за 11.46. Валентин Зыков участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» также на выезде обыграл «Аризону Койотс» — 3:1. У «островитян» отличились Джошуа Хо-Сэнг, Брок Нельсон и Антони Бовиллье, у хозяев – Марио Кемпе.