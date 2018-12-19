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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» одержал выездную победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 4:1.

Гости открыли счёт на девятой минуте усилиями Дэвида Перрона. В середине второго игрового отрезка «нефятники» восстановили паритет, отличился Ессе Пульюярви. В начале третьего периода «блюзменов» вновь вывел вперёд Патрик Марун, а Владимир Тарасенко увеличил преимущество своей команды, реализовав большинство и прервав сухую серию из семи матчей. Точку во встрече поставил Джейден Шварц.

Также на счету Тарасенко показатель полезности «-1», 4 броска в створ за 17.13 на льду (3.24 – в большинстве). У Ивана Барбашёва 2 броска за 11.46. Валентин Зыков участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» также на выезде обыграл «Аризону Койотс» — 3:1. У «островитян» отличились Джошуа Хо-Сэнг, Брок Нельсон и Антони Бовиллье, у хозяев – Марио Кемпе.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2018, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1 : 4
0:1, 1:0, 0:3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Перрон (Боумистер, Шенн) – 08:12 (5x5), 1:1 – Пульюярви (Хайра, Джонс) – 27:25 (5x5), 1:2 – Марун (Бозак, Томас) – 42:19 (5x5), 1:3 – Тарасенко (Шенн, Шварц) – 51:43 (5x4), 1:4 – Шварц (Шенн, О'Райлли) – 58:09 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2018, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
1 : 3
1:1, 0:2, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Кемпе (Голигоски, Казинс) – 09:14 (5x5), 1:1 – Хо-Сэнг (Пулок, Фильппула) – 17:04 (5x5), 1:2 – Нельсон (Эберле, Пулок) – 23:38 (5x5), 1:3 – Бовиллье (Бейли) – 28:29 (5x5)
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