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Маккензи: Дацюк может рассмотреть возможность возвращения в НХЛ

Маккензи: Дацюк может рассмотреть возможность возвращения в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Обозреватель TSN Боб Маккензи заявил, что существует вероятность возвращения нападающего СКА Павла Дацюка в следующем сезоне в Национальную хоккейную лигу.

«Слышал некоторые разговоры о том, что 40-летний Павел Дацюк в следующем сезоне может рассмотреть возможность своего возвращения в Национальную хоккейную лигу. Правда, его агент Дэн Мильштейн говорит: «Каждый год мы садимся и обсуждаем различные варианты, но возвращение в НХЛ — это совсем не то, что Павел рассматривает». В июле Дацюку стукнет 41 год, а правами на него владеет «Аризона», но это будет лишь до 1 июля. После этого срока он станет неограниченно свободным агентом», — отметил Маккензи в своём «твиттере».

В этом сезоне 40-летний Дацюк забросил 7 шайб и сделал 21 результативную передачу в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

От Волшебника до капитана ротации. 40-летний Дацюк вернётся в НХЛ?
То ли там мода на ветеранов, то ли чья-то фантазия.
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