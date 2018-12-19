Остон Мэттьюс повторил рекорд «Торонто» по голам до 22 лет

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 7:2. В составе канадского клуба дубль оформил Тайлер Эннис, по голу на счету Джона Тавареса, Остона Мэттьюса, Патрика Марло, Митчелла Марнера и Моргана Райлли. У «дьяволов» отличились Сами Ватанен и Нико Хишир.

Для Мэттьюса заброшенная шайба стала 17-й в сезоне и 91-й за карьеру в НХЛ. Это позволило 21-летнему американцу повторить рекорд бывшего капитана клуба Теда Кеннеди по голам за «Мэйпл Лифс» в возрасте до 22 лет. Ранее в этом сезоне Мэттьюс превзошёл результаты Уэндела Кларка (83) и Винсента Дамфусса (71).

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В нынешней «регулярке» Мэттьюс забросил 17 шайб и сделал 12 результативных передач в 20 матчах при показателе полезности «+9».