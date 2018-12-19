Молодёжная сборная России проиграла Швеции в контрольном матче в рамках подготовки к стартующему 26 декабря в Канаде чемпионату мира 2019 года. Встреча, проходившая в Келоуне, завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу шведов.

Календарь игр сборной России на молодёжном чемпионате мира

В составе команды Валерия Брагина точными бросками отметились Александр Романов и Виталий Кравцов. В команде Томаса Монтена по голу на счету Эрика Браннстрёма, Самуэля Фагемо, Эмиля Бемстрёма и Юхана Сёдергрена. Шведская сборная перебросала россиян 36-18.

Дальнейший график контрольных матчей сборной России:

21 декабря. 4:00 (мск). Кэмлупс. Россия – США

24 декабря. 3:30 (мск). Бернабю. Россия – Швейцария

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.