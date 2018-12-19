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Два очка Кучерова и 36 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Ванкувер»

Два очка Кучерова и 36 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал выездную победу над «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте первого периода, когда цели достиг бросок Никиты Кучерова. В течение следующих двух минут команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Тайлера Мотта гости ответили точным броском Седрика Пакетта. В середине второго периода Адам Эрни упрочил перевес команды Джона Купера. В заключительной трети хозяева усилиями Кристофера Танева смогли вернуть интригу, однако набрать очки им не удалось. Капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос снял вопросы о победителе матча за три минуты до конца периода, а окончательный счёт установил Ондржей Палат. Одним из его ассистентов стал Кучеров.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2018, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2 : 5
1:2, 0:1, 1:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Кучеров (Пойнт) – 08:40 (5x5), 1:1 – Мотт (Стечер, Виртанен) – 09:17 (5x5), 1:2 – Пакетт (Мартель, Эрни) – 11:07 (5x5), 1:3 – Эрни (Пакетт, Джирарди) – 28:37 (5x5), 2:3 – Танев (Руссель) – 45:46 (5x5), 2:4 – Стэмкос (Джонсон, Хедман) – 57:22 (5x5), 2:5 – Палат (Кучеров, Строльман) – 58:17 (en)

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 бросков и помог «молниям» прервать двухматчевую серию побед «Кэнакс».

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