Два очка Кучерова и 36 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Ванкувер»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал выездную победу над «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте первого периода, когда цели достиг бросок Никиты Кучерова. В течение следующих двух минут команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Тайлера Мотта гости ответили точным броском Седрика Пакетта. В середине второго периода Адам Эрни упрочил перевес команды Джона Купера. В заключительной трети хозяева усилиями Кристофера Танева смогли вернуть интригу, однако набрать очки им не удалось. Капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос снял вопросы о победителе матча за три минуты до конца периода, а окончательный счёт установил Ондржей Палат. Одним из его ассистентов стал Кучеров.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 бросков и помог «молниям» прервать двухматчевую серию побед «Кэнакс».