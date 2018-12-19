«Лос-Анджелес» обыграл «Виннипег» и прервал победную серию лучшего клуба Запада

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду одержал победу над «Виннипег Джетс» — 4:1.

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте первого периода, когда Остин Вагнер удачно подправил бросок от синей линии Даниэля Брикли. Гостям удалось отыграться на старте второго отрезка — Мэтью Перро переиграл Джонатана Куика. Хозяевам вновь удалось выйти вперёд усилиями Алекса Иафалло. А незадолго до перерыва Вагнер убежал «один в ноль» с Коннором Хеллебайком и оформил дубль. Окончательный счёт установил Нейт Томпсон, поразивший пустые ворота.

Главным героем матча стал американский вратарь «Кингз» Джонатан Куик, отразивший 27 бросков. «Лос-Анджелесу» удалось прервать пятиматчевую победную серию «Виннипега», который сохранил лидерство в Западной конференции.