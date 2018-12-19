Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Лос-Анджелес» обыграл «Виннипег» и прервал победную серию лучшего клуба Запада

«Лос-Анджелес» обыграл «Виннипег» и прервал победную серию лучшего клуба Запада
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду одержал победу над «Виннипег Джетс» — 4:1.

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте первого периода, когда Остин Вагнер удачно подправил бросок от синей линии Даниэля Брикли. Гостям удалось отыграться на старте второго отрезка — Мэтью Перро переиграл Джонатана Куика. Хозяевам вновь удалось выйти вперёд усилиями Алекса Иафалло. А незадолго до перерыва Вагнер убежал «один в ноль» с Коннором Хеллебайком и оформил дубль. Окончательный счёт установил Нейт Томпсон, поразивший пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2018, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
4 : 1
1:0, 2:1, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Вагнер (Брикли) – 13:00 (5x5), 1:1 – Перро (Литтл, Моррисси) – 21:52 (5x5), 2:1 – Иафалло (Копитар, Даути) – 29:08 (5x5), 3:1 – Вагнер (Лафф) – 38:08 (5x5), 4:1 – Томпсон (Браун) – 59:55 (en)

Главным героем матча стал американский вратарь «Кингз» Джонатан Куик, отразивший 27 бросков. «Лос-Анджелесу» удалось прервать пятиматчевую победную серию «Виннипега», который сохранил лидерство в Западной конференции.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент