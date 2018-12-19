Никита Кучеров провёл 400-й матч в НХЛ и третьим в сезоне набрал 50 очков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал выездную победу над «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче, который стал для него 400-м за карьеру в НХЛ. Заброшенная шайба стала для российского нападающего 15-й в нынешнем сезоне, голевая передача – 35-й.

Зачёт бомбардиров регулярного чемпионата-2018/19 НХЛ

Таким образом, Кучеров третьим в сезоне достиг отметки в 50 набранных очков – после Микко Рантанена (56 очков) и Натана Маккиннона (53) из «Колорадо Эвеланш».

За карьеру в НХЛ 25-летний Кучеров забросил 162 шайбы и сделал 222 результативные передачи в 400 матчах. 10 июля 2018 года Кучеров подписал с «Тампой» новый восьмилетний контракт на $ 76 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2019/20.