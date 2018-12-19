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Итоги дня НХЛ для россиян: успех Наместникова, 3 очка Дадонова, 400 игр Кучерова

Итоги дня НХЛ для россиян: успех Наместникова, 3 очка Дадонова, 400 игр Кучерова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах на лёд вышел 21 представитель России.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников был признан второй звездой встречи, на его счету гол и две результативные передачи, показатель полезности «+3», 4 минуты штрафа и 3 броска в створ за 14.02 на льду (4.05 – в меньшинстве). Владислав впервые набрал три очка в одном матче после обмена из «Тампа-Бэй Лайтнинг». У Павла Бучневича 2 силовых приёма за 14.40. Александр Георгиев отразил 14 бросков из 15 и стал третьей звездой матча. Александр Радулов отметился результативной передачей, также на его счету показатель полезности «+1», бросок в створ за 21.36 на льду (3.08 – в большинстве). У Валерия Ничушкина 3 броска за 10.10. У Дениса Гурьянова бросок и 3 силовых приёма за 10.21. Антон Худобин отразил 3 броска из 3 за 6.23 (он подменял Бена Бишопа). Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче, который стал для него 400-м за карьеру в НХЛ. Заброшенная шайба стала для российского нападающего 15-й в нынешнем сезоне, голевая передача – 35-й.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Худобин«Даллас»3 из 3100,02:0
Василевский«Тампа-Бэй»36 из 3894,75:2
Георгиев«Рейнджерс»14 из 1593,33:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»2+1+30800-17.01
Наместников (н)«Рейнджерс»1+2+343000%14.02
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000020-14.40
Анисимов (н)«Чикаго»0+0-102000%18.26
Гурьянов (н)«Даллас»0+000130-10.21
Ничушкин (н)«Даллас»0+000300-10.10
Радулов (н)«Даллас»0+1+10101-21.36
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00020175%11.46
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+0-10410-17.13
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+1+20500-19.32
Голдобин (н)«Ванкувер»0+0-10100-13.32
Щербак (н)«Лос-Анджелес»0+000000-03.39
Куликов (з)«Виннипег»0+0-10112-11.47
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+0+10302-14.32
Любушкин (з)«Аризона»0+0-10032-12.59
Проворов (з)«Филадельфия»0+000023-24.36
Зайцев (з)«Торонто»0+0+10300-18.10
Ожиганов (з)«Торонто»0+000211-16.48
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