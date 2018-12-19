Итоги дня НХЛ для россиян: успех Наместникова, 3 очка Дадонова, 400 игр Кучерова

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах на лёд вышел 21 представитель России.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников был признан второй звездой встречи, на его счету гол и две результативные передачи, показатель полезности «+3», 4 минуты штрафа и 3 броска в створ за 14.02 на льду (4.05 – в меньшинстве). Владислав впервые набрал три очка в одном матче после обмена из «Тампа-Бэй Лайтнинг». У Павла Бучневича 2 силовых приёма за 14.40. Александр Георгиев отразил 14 бросков из 15 и стал третьей звездой матча. Александр Радулов отметился результативной передачей, также на его счету показатель полезности «+1», бросок в створ за 21.36 на льду (3.08 – в большинстве). У Валерия Ничушкина 3 броска за 10.10. У Дениса Гурьянова бросок и 3 силовых приёма за 10.21. Антон Худобин отразил 3 броска из 3 за 6.23 (он подменял Бена Бишопа). Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче, который стал для него 400-м за карьеру в НХЛ. Заброшенная шайба стала для российского нападающего 15-й в нынешнем сезоне, голевая передача – 35-й.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Худобин «Даллас» 3 из 3 100,0 2:0 Василевский «Тампа-Бэй» 36 из 38 94,7 5:2 Георгиев «Рейнджерс» 14 из 15 93,3 3:1