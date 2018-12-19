Итоги дня НХЛ для россиян: успех Наместникова, 3 очка Дадонова, 400 игр Кучерова

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах на лёд вышел 21 представитель России.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников был признан второй звездой встречи, на его счету гол и две результативные передачи, показатель полезности «+3», 4 минуты штрафа и 3 броска в створ за 14.02 на льду (4.05 – в меньшинстве). Владислав впервые набрал три очка в одном матче после обмена из «Тампа-Бэй Лайтнинг». У Павла Бучневича 2 силовых приёма за 14.40. Александр Георгиев отразил 14 бросков из 15 и стал третьей звездой матча. Александр Радулов отметился результативной передачей, также на его счету показатель полезности «+1», бросок в створ за 21.36 на льду (3.08 – в большинстве). У Валерия Ничушкина 3 броска за 10.10. У Дениса Гурьянова бросок и 3 силовых приёма за 10.21. Антон Худобин отразил 3 броска из 3 за 6.23 (он подменял Бена Бишопа). Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче, который стал для него 400-м за карьеру в НХЛ. Заброшенная шайба стала для российского нападающего 15-й в нынешнем сезоне, голевая передача – 35-й.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|3 из 3
|100,0
|2:0
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|36 из 38
|94,7
|5:2
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|14 из 15
|93,3
|3:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|2+1
|+3
|0
|8
|0
|0
|-
|17.01
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|1+2
|+3
|4
|3
|0
|0
|0%
|14.02
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|0
|-
|14.40
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|0%
|18.26
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|3
|0
|-
|10.21
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|0
|-
|10.10
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|+1
|0
|1
|0
|1
|-
|21.36
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|1
|75%
|11.46
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|-1
|0
|4
|1
|0
|-
|17.13
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+1
|+2
|0
|5
|0
|0
|-
|19.32
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|13.32
|Щербак (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|03.39
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|2
|-
|11.47
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|+1
|0
|3
|0
|2
|-
|14.32
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-1
|0
|0
|3
|2
|-
|12.59
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|3
|-
|24.36
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|18.10
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|16.48