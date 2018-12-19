Стэмкос разделил с Сан-Луи второе место в истории «Тампы» по заброшенным шайбам

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал выездную победу над «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

Капитан «молний» Стивен Стэмкос отметился в матче заброшенной шайбой. Этот гол стал для канадского нападающего, проводящего всю карьеру в стане «Лайтнинг», 365-м в НХЛ. Он повторил результат Мартена Сан-Луи по голам за «Тампу», теперь они делят второе место в клубной истории. Рекорд «Тампа-Бэй» принадлежит Венсану Лекавалье (383). Четвёртое место занимает российский нападающий Никита Кучеров (162).

В этом сезоне на счету 28-летнего Стэмкоса 17 голов и 19 результативных передач в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В среднем за игру Стивен проводит на льду 17 минут 36 секунд.