Бишоп и Худобин оформили первый в истории «Далласа» комбинированный шат-аут

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду обыграл «Калгари Флэймз» — 2:0. Счёт на 13-й минуте встречи открыл Джейми Бенн. В концовке второго периода Радек Факса увеличил преимущество команды из штата Техас.

Вратари «Далласа» Бен Бишоп и Антон Худобин оформили первый в клубной истории комбинированный шат-аут. Американский вратарь был вынужден покинуть лёд во втором периоде после столкновения с форвардом «Флэймз» Гарнетом Хэтэуем, чтобы пройти тест на сотрясение мозга. После перерыва он вернулся в игру, в итоге отразив 21 бросок за матч. Подменявший Бишопа Худобин за проведённые на льду шесть с половиной минут справился с тремя бросками.

Теперь совместных шат-аутов нет только у двух клубов НХЛ – «Баффало Сэйбрз» и «Вегас Голден Найтс».